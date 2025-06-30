Глава ВЦИОМа назвал популярность астрологии и гадания результатом оглупления людей

Люди стремительно глупеют на фоне такого же быстрого развития технологий. Они верят в карты Таро и астрологию. Об этом заявил руководитель Всероссийского центра исследования общественного мнения Валерий Федоров, его точку зрения привела «Газета.ру».

Эксперт сообщил, что человечеству приходят на помощь высокие технологии, которые помогают людям быть умнее. Интернет и искусственный интеллект решают многие задачи, при этом сами люди начали стремительно глупеть. Особенно это касается молодежи, которая не привыкла самостоятельно запоминать что-либо. Человечество прекращает вникать в суть явлений.

«Мы же давно уже деградируем! Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть умные часы, но при этом мы все больше верим в натальную карту», — указал Федоров.

Ранее эксперты высказались о законопроекте по поводу запрета на рекламу магических услуг. Они выразили, что новый закон не поможет в случае его введения. Различные астрологи и прочие участники рынка просто начнут себя иначе называть, и тем самым будут обходить запрет.