Глава Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Петербурге

Основатель и гендиректор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук впервые высказалась о произошедшем недавно возгорании на складе компании в Санкт-Петербурге. Обращение главы в видео-формате было опубликовано представителями пресс-службы Wildberries в официальных социальных сетях компании.

В данном видео она выразила благодарность всем партнерам, сотрудникам и клиентам маркетплейса за высказанную поддержку. Гендиректор подчеркнула, что самое главное – это то, что в результате инцидента никто не пострадал и все остались живы. По словам Бакальчук, для нее и для всей компании данное происшествие стало очень большим испытанием.

Она также сообщила, что в данный момент сотрудники компании работают в круглосуточном формате для того, чтобы восстановить логистику Wildberries и выполнить обязательства компании перед партнерами и клиентами.

Ранее сообщалось, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован.