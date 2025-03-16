На Степногорском направлении в Запорожской области был уничтожен один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор»* Михаил Алексеев, который действовал в Львовской области. Об этом РИА Новости сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

По его словам, убитый Алексеев скрывал свое настоящее имя под позывным «Рембрандт» и был ликвидирован, предварительно, во время атаки российскими беспилотниками.

«На степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован один из главарей „Правого сектора“* во Львовской области Михаил Алексеев, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор», — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ вынес решение о признании Украины виновной в том, что она не приняла достаточных мер для предотвращения насилия в Одессе в 2014 году. По его мнению, украинские власти не приняли всевозможных мер для обеспечения безопасности граждан и спасения человеческих жизней в ходе трагических событий, произошедших в Доме профсоюзов, когда радикалы подожгли здание и оставшихся в нем людей.

* — организация признана террористической и запрещена в России