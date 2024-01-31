Главе района в ХМАО вручили ключ для устранения аварий на теплосети

Несколько аварий произошли на теплосетях района в Советском районе, которые, по мнению общественности, несколько затянулись. Это решили показать не жалобами, а подарком: Евгению Буренкову во время отчета о проделанной работе вручили разводной ключ золотого цвета. Поддарок торжественно вынес депутат местной думы Сергей Яковкин.

«От имени жителей Советского района и как депутат думы Советского района хочу вручить Евгению Ивановичу почетный символ за достижение в области ЖКХ. Вы сможете приезжать на аварии и лично устранять их», - отметил Яковкин.

Также главе района дали шуточный билет в любую точку России. Ведь только так можно оперативно выехать на устранение аварии. В ответ на неожиданный выпад Буренков напомнил, что трубы теплостанций слишком старые, а потому нуждаются в частых ремонтах. Процесс это якобы не быстрый.

Отмечается, что починка теплосетей тянется еще с конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали лишить Улицкую имущества, а заодно запретить ей въезд в РФ.