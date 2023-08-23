Главгосстройнадзор Подмосковья расскажет жителям о ходе строительства соцобъектов

В следующий вторник в соцсетях Главгосстройнадзора Подмосковья пройдет прямой эфир, на котором сотрудники ведомства расскажут жителям о ходе строительства социальных объектов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках онлайн-встречи ответственные лица ответят на самые популярные запросы граждан, которые они направят заранее. Кроме того, жители смогут задать свой вопрос сразу на прямом эфире. Отметим, что направить свои вопросы для прямой линии можно на электронную почту: gsnmo_press@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.