Главгосстройнадзор Подмосковья передал ключи новоселам ЖК «Шепчинки»
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Начальник отдела надзора за строительством № 6 Павел Шевченко передал ключи дольщикам дома на улице Ватутина, 54 ЖК «Шепчинки», сообщили в областном Главгосстройнадзоре. Торжественное мероприятие прошло в ходе выездного совещания главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова с участием гендиректора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Вячеслава Бетина.
Свои ключи от квартир во втором корпусе получили 70 жителей, они ждали этого в течение почти 10 лет. Контроль сотрудников надзорного ведомства позволил обеспечить завершение строительства новостройки в августе вместо ноября. В результате дом был выведен из Единого реестра проблемных объектов. Отметим, что первый корпус ЖК достроили в апреле этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.