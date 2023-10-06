Главгосстройнадзор Подмосковья передал ключи новоселам ЖК «Шепчинки»

Свои ключи от квартир во втором корпусе получили 70 жителей, они ждали этого в течение почти 10 лет. Контроль сотрудников надзорного ведомства позволил обеспечить завершение строительства новостройки в августе вместо ноября. В результате дом был выведен из Единого реестра проблемных объектов. Отметим, что первый корпус ЖК достроили в апреле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.