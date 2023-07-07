Главгосстройнадзор Подмосковья помог решить свыше восьмисот вопросов жителей по обращениям на «Доброделе» за полгода

В этом году сотрудники областного Главгосстройнадзора рассмотрели 821 обращение жителей Подмосковья, которые они направляли на портал «Добродел». Их число сократилось почти на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что самыми распространенными темами были содержание строительных площадок, ход строительства объектов и сигналы о незаконном строительстве. Большинство обращений поступило из Одинцово, Красногорска и Ленинского округа. При этом жители Бронниц, Луховиц, Можайска, Фрязино и Шатуры направили только по одному вопросу. В ведомстве подчеркнули, что каждое из поступивших обращений было рассмотрено, после этого гражданам дали ответы и, если это было необходимо, организовывали выезды на место для рассмотрения ситуации при участии заявителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.