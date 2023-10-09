Главгосстройнадзор Подмосковья провел почти две тысячи профвизитов на стройплощадках с начала года

С начала этого года инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели более 1,7 тысячи профилактических визитов на строящихся в регионе объектах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В их число вошли обязательные профвизиты в начале строительства или реконструкции объекта и регулярные, которые проводятся при возведении многоквартирных домов, а также профвизиты по запросу застройщика. В ведомстве напомнили, что финальный профвизит поможет подготовиться к итоговой проверке и получить заключение о соответствии проектной документации (ЗОС). Проведение таких мероприятий способствовало тому, что 80% итоговых проверок в прошлом году окончились выдачей ЗОС с первого раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.