Свыше тысячи вопросов граждан в сфере строительного надзора помогли решить в Подмосковье через «Добродел» с начала года

С начала этого года инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья рассмотрели более тысяч обращений, которые жители отправляли на портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего граждане интересовались содержанием строительных площадок. Кроме того, лидерами по числу обращений стали темы незаконного строительства и хода строительства объектов. При этом на низкое качество строительства в регионе пожаловались только два раза.

Наибольшее количество вопросов оперативно решили в Богородском округе, Одинцово и Красногорске. В ведомстве добавили, что все обращения были рассмотрены индивидуально, при необходимости были организованы выезды на место для рассмотрения ситуации при участии самих заявителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.