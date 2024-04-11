Главком НАТО в ЕС: Россия превосходит альянс в три раза в производстве снарядов

Россия в три раза превосходит НАТО в производстве артиллерийских снарядов. Как сообщает РИА Новости, этот факт был озвучен главкомом военно-политического блока в Европе Кристофером Каволи.

Как заявил командующий на состоявшемся в конгрессе США заседании, Россия делает в три раза больше артиллерийских снарядов чем все НАТО. Превосходство он оценил в размере три к одному. Кавали отдельно отметил, что США должны отправить Киеву больше разновидностей ракет, чем прежде. Чиновник сказал, что вооруженные силы Украины имеют зависимость от поставок из штатов, так как в европейских странах нужное число снарядов сделать просто не в состоянии. При этом спикер сказал, что США не хотят конфликта с РФ.

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