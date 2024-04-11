Неизвестные ранее документы по массовому захоронению поляков в Катыни опубликовало ФСБ

К массовому убийству польских офицеров в 1941 году причастны не сотрудники НКВД, а гитлеровцы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ранее не публиковавшиеся документы, о данном факте еще в 1945 году рассказывал Арно Дюре, который принимал участие в захоронении убитых.

Сотрудниками управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральный государственный архив Северной столицы были переданы уникальные документы, где отражены состоявшиеся процессы над нацистскими преступниками в 1945-1946 годах. Среди них есть фотокопия протокола, где отражены показания Дюре по событиям в Катыни.

Немец рассказывал, что с 1940 года на протяжении полутора лет был в заключении в немецкой тюрьме Торгау, комендантом которой тогда являлся Генрих Ремлингер. В начале сентябре 1941 года Арно и других заключенных перебросили в лес недалеко от Катыни, где заставили копать массовые могилы. Подневольные работали ночью и вечером, а днем спали. Время от времени к ним приезжали автомобили СС и привозили трупы, которые затем сбрасывались в глубокий ров.

Он же рассказывал, что убитых доставляли на 15-20 грузовиках и заявлял, что в массовых могилах могут находиться от 15 до 20 тысяч тел убитых. Вернувшись в 1943 году в отпуск Арно увидел в газете фотографию огромной могилы, а под снимком утверждалась причастность русских этим зверствам. Мужчина рассказал правду матери, но она ему не поверила. Больше этой информацией он ни с кем не делился, так как за ее распространение грозило суровое наказание.

Ранее мы писали о том, что мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе.