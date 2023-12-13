Главная ель страны доставлена в Кремль

Стало известно, что главная новогодняя ель России в Кремле уже скоро будет установлена. 13 декабря стало известно, что она прибыла на место к Соборной площади.

В текущем году елку спилили в деревне Новопареево, что в Щелковском горокруге в Подмосковье, а привезли ее в среду через Спасские ворота специальным автопоездом, пишет ТАСС. Главной новогодней ели 84 года, а отбирала ее спецкомиссия.

Форма кроны ели пирамидальная, окрас хвои равномерный, а высота новогодней красавицы – 25 метров. Кстати, живую ель на Красной площади устанавливают с 1996 года.