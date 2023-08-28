«Главное — помогать людям»: выяснилось, как нужно правильно отмечать Ореховый Спас

Православные граждане уже завтра отметят Третий Спас, по-другому его называют Ореховым. Существует масса суеверий о том, что разрешено и запрещено в этот день. Протоиерей Константин Харитонов развеял один из мифов, а также рассказал, как правильно провести праздник.

Среди массы заблуждений, связанных с Ореховым Спасом, есть информация о том, что в эту дату запрещены бытовые дела. Однако священник призвал православных граждан не отказываться от работы по дому.

«Под работой подразумевается не необходимый труд, а труд обыденный, который можно всегда отложить. В дни великих праздников не рекомендуется работать, но 29 августа — не великий праздник», — подчеркнул Харитонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника издания, в этот день необходимо озаботиться сбором урожая и его освящением. Свободное же время можно потратить в том числе и на решение бытовых вопросов, если другие задачи уже выполнены.

«Благочестивый народ в эти дни приходит в храм, приносит новые плоды, освящает, делится с нуждающимися. Главное — поблагодарить Бога за новый урожай и помогать людям», — отметил протоиерей.

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