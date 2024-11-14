Главного скуфа России из Твери начали преследовать фанаты скуф-движения

По данным Telegram‑канала, 14 ноября родственники Скуфьина забили тревогу после того, как мужчина перестал выходить на связь. Тверичанин не выходил на контакт с матерью, женой и сыном две недели. Отмечается, что накануне он почувствовал себя плохо.

Как пишет Mash, Скуфьина искали по всей Твери. Родственники не могли предположить, куда мог уйти мужчина и почему. В последнее время Алексей нигде не работал и жил на микрозаймы в квартире матери-пенсионерки, где целыми днями играл в «танчики» и пил пиво.

Недавно Скуфьин задумался о смене сферы деятельности — зарабатывать на мемах. Он заметил, что в интернете начали появляться приколы со «скуфами» и принял решение запатентовать слова «скуфятино», «скуфьино», «скуфятник» и так далее. Близким он говорил, что хочет отобрать хлеб у маркетологов и рекламщиков, которые внаглую используют словоформы его фамилии и наживаются на этом.

В беседе с Mash Алексей объяснил свое исчезновение тем, что его одолели поклонники скуф-движения, которые преследовали его в Твери. По его словам, после новости об исчезновении решил все-таки объявиться, потому что его телефон начал «разрываться» от волнительных звонков и сообщений.

Также Скуфьин рассказал, что три года не может найти нормальную работу. Поэтому он играет в компьютерные игры и пытается писать музыку.

Ранее «Подмосковье сегодня» объяснило значение термина «скуф» и выяснило, как избежать «получение» такого статуса в обществе.