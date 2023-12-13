Главную новогоднюю елку России отправили из Московской области в Кремль

Сегодня главная новогодняя елка страны отправилась из Московской области в Кремль. Дерево бережно упаковали и поместили в тридцатиметровый фургон.

Традиционно отправке предшествовала торжественная церемония, на которой выступили ансамбль русской песни «Распевы», воспитанники детской вокальной студии «Дети Солнца» и студии эстрадного вокала «Планета детства», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На празднике также были организованы спортивные локации, детская анимация и развлекательная программа. Перед отправкой ели снегурочка зачитала подорожную грамоту, а Дед Мороз сел за руль трейлера и лично повез новогоднее дерево в Кремль.

«Елочку тщательно упаковывали весь день, работала целая бригада — человек двенадцать. Каждую веточку привязывали к стволу, чтобы ничего не поломалось. <…> Я везу елку второй раз, надеюсь, что и сейчас справлюсь с этой задачей», — сказал Дед Мороз.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

На Соборную площадь ель прибудет вечером. Автопоезд проедет через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по особым случаям. Затем дерево установят и украсят елочными шарами, бусами, кристаллами, шишками и подвесками.

Напомним, главной новогодней елке страны восемьдесят четыре года. Высота дерева — двадцать пять метров, размер веток — десять метров, а диаметр ствола — шестьдесят сантиметров. Подмосковная ель имеет правильную пирамидальную форму кроны и насыщенный окрас хвои. Это уже третья по счету елка, которую отправляют в Кремль из Щелково. Городской округ является рекордсменом по числу главных новогодних елок России.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность подготовки населенных пунктов Московской области к новогодним праздникам.