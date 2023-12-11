В Подмосковье торжественно спилили главную новогоднюю елку страны: как это было

В подмосковном Щелково торжественно спилили главную новогоднюю ель страны. Дерево высотой двадцать пять метров украсит Соборную площадь Кремля.

Возраст ели — восемьдесят четыре года. Диаметр ее ствола достигает шестидесяти сантиметров, а размах веток — десяти метров. Как отметили в министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, городской округ Щелково является рекордсменом по количеству выбранных новогодних красавиц. Главная новогодняя ель страны отправляется из подмосковного муниципалитета в Кремль уже в третий раз.

Как напомнил замначальника главного эксплуатационного управления Управделами президента России Анатолий Кочанов, спил, увязка и транспортировка ели осуществляется по поручению главы государства Владимира Путина и по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Всем присутствующим пожелать здоровья, удачи в новом году и всего-всего самого хорошего. С наступающим Новым годом», — сказал Кочанов.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Традиционный отбор елей начался летом. В этом году в списке было тридцать претенденток. Самым подходящим оказалось дерево из Фряновского участкового лесничества «Мособлеса». Особое внимание уделялось не только высоте и возрасту ели, но и визуальной привлекательности.

Еще один важный критерий — место подъезда к выбранной елке должно было быть удобным, чтобы не повредить соседние деревья. Впервые при поиске главной новогодней ели страны использовали спутниковые фотографии. Как пояснила старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала «Мособлеса» Наталья Гусева, спил дерева не нанесет ущерба экологии, поскольку ель является перестойной. Кроме того, весной на этом месте посадят кедры.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Подмосковная ель будет дарить ощущение наступающего Нового года миллионам людей, подчеркнул, в свою очередь, председатель областного Комлесхоза Олег Баженов.

«Это наше богатство, это наше достояние. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всем крепкого здоровья, счастья и новогодних чудес», — сказал он.

Баженов добавил, что ель доставят в Кремль уже в среду. Также глава Комитета лесного хозяйства Московской области отметил, что с 2007 года главными новогодними елками страны становятся исключительно деревья из Подмосковья.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил ответственным ведомства и главам округов максимально подготовить все зоны отдыха в Подмосковье к новогодним каникулам.