В Совфеде потребовали заблокировать в России «Игру в кальмара»

Сенатор Наталия Косихина в интервью РИА Новости выступила с инициативой о блокировке в российских социальных сетях и интернет-сервисах южнокорейского сериала «Игра в кальмара», пиратские копии которого получили широкое распространение. Также она предложила ввести строгие возрастные ограничения.

По мнению сенатора, этот фильм демонстрирует откровенные сцены насилия и пропагандирует жестокость, которая не имеет ничего общего с человечностью, а также обесценивает человеческую жизнь.

«Оправдание таких аморальных норм неправильно ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения российского законодательства. Считаю, что нам необходимо либо заблокировать для просмотра данный сериал в российских социальных сетях и других интернет-сервисах», — сказала Косихина.

Сенатор убеждена, что предлагаемая ею инициатива поможет защитить детей от виртуальной среды, где насилие и жестокость стали обыденностью и способом времяпрепровождения. Косихина также выразила сожаление по поводу того, что сериал, который официально не транслируется в России, заполонил социальные сети.

«И многие родители вместо того, чтобы объяснить неправильность данной формы поведения у героев сериала, покупают костюмы убийц и игрушечное оружие, поощряя такие игры. А это, по моему мнению, огромная ошибка!» — подчеркнула парламентарий.

Сенатор отметила, что сцены насилия, показанные в сериале, могут сформировать у детей искаженное представление о морали и нравственности. В то время, когда необходимо закладывать детям правильные и понятные нарративы.

«Только совместными усилиями и положительными примерами из личной жизни, книг и кинематографа мы сможем воспитать в подрастающем поколении доброту, милосердие, уважение к старшим и патриотизм к Родине», — резюмировала законодатель.

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