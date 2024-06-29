Главный диетолог Москвы Стародубова рассказала про безопасное похудение

Изнурительные физнагрузки и жесткие диеты могут навредить здоровью: гораздо безопаснее и правильнее снижать вес постепенно. Об одном таком способе рассказала сайту aif.ru главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

В первую очередь врач советует обратиться в больницу. Лишний вес, а тем более ожирение, могут быть следствием развития заболеваний. Специалисты проведут обследования, найдут причину, при необходимости назначат лечение и составят подходящий рацион. Каждому человеку нужно правильное количество витаминов, минеральных веществ, белков, жиров и углеводов. По словам врача Стародубовой, низкокалорийные диеты неприемлемы. Они не помогают стабилизировать вес: сначала килограммы уходят, но затем возвращаются с новой силой.

Для нормализации веса не сработают разгрузочные дни и интервальное голодание. Врачи рекомендуют снижать вес лишь на 0,5-1 кг в неделю. Этого достаточно, чтобы снизить риски осложнений с сердцем и сосудами, а заодно стабилизировать ситуацию с весом.

«А со временем тело обретет существенно более стройные формы, и эстетические улучшения станут приятным бонусом. Кроме того, видимые и ощутимые успехи обеспечат психологическое подкрепление для повышения приверженности к лечению, принципам здорового питания и здорового образа жизни», — отмечается в материале.

До начала соблюдения диет или определенных изменений образа жизни важно не только получить консультацию специалиста, но и пройти обследования, в частности, проверить, не нарушен ли обмен веществ и гормональный фон.

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