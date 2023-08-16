Главный городской парк продолжают благоустраивать в подмосковном Жуковском
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Работы по благоустройству парка культуры и отдыха проходят в Жуковском. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.
«Это парк с историей, не одно поколение горожан выросло тут, поэтому нам было важно сохранить атмосферу места, но при этом обновить инфраструктуру, сделать ее более современной», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.
Отмечается, что в настоящий момент на территории парка уже завершены демонтажные работы. А также идет монтаж павильона и входной группы, планировка основания под газон.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Татищева в Солнечногорске.