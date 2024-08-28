Обратившихся к колдунам и гадалкам граждан начнут заносить в базу МВД

В МВД Таджикистана придумали неожиданный способ борьбы с гадалками, ведьмами, знахарками и прочими обманщиками, уверяющими простых граждан в своих сверхъестественных способностях. Вести учет собираются не только мистических аферистов, но и их клиентов.

В Таджикистане только за последний месяц зафиксировали 150 человек, отдавших деньги недобросовестным колдунам и гадалкам. В МВД открыли базу, куда теперь будут заносить клиентов работников сверхъестественных услуг. Граждан будут приглашать в подразделения, брать некоторые личные данные и фотографии.

Мера, как полагают, поможет повысить бдительность среди населения республики. Сейчас многие, несмотря на предупреждение правоохранителей, продолжают верить мошенникам. Обманутые вскоре жалуются на аферистов, пребывая в долговой яме или отдав все свои сбережения.

Напомним, что в Таджикистане запрещено занятие колдовством, гаданием и так далее. Даже создание амулетов и оберегов, якобы обладающих свойствами, может попасть под административную или уголовную статью. Называющим себя магами мошенникам грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что зампред комитета ТПП Борис Фомин отдал мошенникам 30 млн руб.