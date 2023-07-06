Главный педиатр Подмосковья рассказала, к чему приводят солнечные ожоги, полученные в детстве

Летом важно обеспечивать защиту детей от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, потому что солнечные ожоги, полученные в детстве, могут обернуться проблемами со здоровьем. Об этом рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

«Один и более солнечных ожогов в детстве могут привести к развитию злокачественных новообразований кожи во взрослом возрасте. Кроме того, чрезмерное времяпрепровождение на солнце приводит к общему снижению иммунитета и может вызвать обострение или даже появление кожных заболеваний, негативно повлиять на внутренние структуры глаза», — отметила Одинаева.

Эксперт посоветовала выбирать время для прогулок с детьми, самыми безопасными периодами она назвала время до 11 и после 16 часов, когда активность солнца не так высока.

Педиатр советует надевать детям свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы. Кроме того, важно давать им достаточное количество воды и фрукты.

«Для защиты детской кожи применяйте солнцезащитные средства с высоким фактором защиты не менее 30», — добавила педиатр.

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