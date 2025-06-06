Главный прокурор России прибыл в Читу с официальным визитом

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в город Читу с рабочим визитом, передает ТАСС.

Отмечается, что в рамках поездки он проведет личные приемы граждан и региональных предпринимателей.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в Читу накануне по поручению Краснова прибыли специалисты центрального аппарата Генеральной прокуратуры, которые организовали прием обращений от жителей региона.

По информации источников издания «Чита.Ру», комиссия ГП уже больше недели работает в Забайкальском крае, где проводит проверки на объектах социального назначения.

Отмечается, что среди строящихся объектов, вызывающих интерес у ведомства, находятся детские сады Читы. Эти объекты были изъяты Агентством территориального развития региона у Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, принадлежащей Станиславу Неверову.

Напомним, что Неверов был приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии за мошеннические схемы с концессионными соглашениями.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении нового звания главе МЧС Александру Куренкову.