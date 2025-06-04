Путин подписал указ о присвоении нового звания главе МЧС Куренкову
Путин присвоил звание генерал-полковника главе МЧС Куренкову
Фото: [kremlin.ru]
Руководитель российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков получил новое звание. Указ по этому поводу был опубликован на сайте официальных правовых актов РФ.
Указ о том, что Куренков становится генерал-полковником, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
«Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу», — указано в документе.
Ранее Путин заявил, что тема героизма российских воинов — одна из констант отечественной культуры. Соответствующее заявление лидер сделал во время XI Книжного фестиваля «Красная площадь». Глава государства высказал мнение, что национальное достояние — это сочинения военной прозы и поэзии.