Путин подписал указ о присвоении нового звания главе МЧС Куренкову

Руководитель российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков получил новое звание. Указ по этому поводу был опубликован на сайте официальных правовых актов РФ.

Указ о том, что Куренков становится генерал-полковником, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу», — указано в документе.

Ранее Путин заявил, что тема героизма российских воинов — одна из констант отечественной культуры. Соответствующее заявление лидер сделал во время XI Книжного фестиваля «Красная площадь». Глава государства высказал мнение, что национальное достояние — это сочинения военной прозы и поэзии.