Главный раввин России Берл Лазар устроил свадьбу дочери с сыном раввина Одессы

В среду, 12 февраля, в Маале-Адумим, расположенном к востоку от Иерусалима, проходит церемония бракосочетания дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что церемония бракосочетания состоится в просторном и стильном торговом центре D-City, который находится на окраине Иудейской пустыни. Свадебная церемония проводится в соответствии с еврейскими свадебными обычаями. В ходе церемонии звучат благословения, а также используются традиционные элементы.

После того как жених надел кольцо на палец невесты, по обычаю был разбит бокал.

«После окончания праздничной церемонии гости удалятся на праздничную трапезу», — приводится в публикации агентства.

На торжество были приглашены около двухсот гостей, среди которых были известные деятели и руководители российских и украинских еврейских общин, а также известные публичные люди, чьи имена не разглашаются.

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