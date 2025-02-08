Главный редактор ИА «Регнум» подозревает украинские спецслужбы в причастности к поступающим ей угрозам

Главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова в интервью RT прокомментировала поступающие ей сообщения с угрозами. Она считает, что к ним причастны спецслужбы Украины.

По словам Ахмедовой, все началось с того, что она написала пост со своей реакцией на закрытие «Русского дома» в Баку, после чего ей сразу стали поступать сообщения с угрозами.

Потом письма с аналогичным содержанием появились в ее электронной почте.

Главный редактор агентства отметила, что «потом что-то ощутимо поменялось в настроении сообщений от иных отправителей». Ей прислали фотографию девочки из Донецка и песочницы, в которой она погибла, что навело Ахмедову на мысль, что к поступающим ей угрозам причастны украинские спецслужбы.

«В принципе, они на это только и рассчитывают – победить нас на фронте невозможно, вся надежда на межнациональную резню. И представьте, как бы им стало хорошо, если бы я выложила вот эти скрины с погибшим ребенком и кричала, что это мне шлют представители Азербайджана. Но я так делать не стала», – говорится в комментарии Ахмедовой.

Ранее сообщалось о том, что автор расследования о жене Макрона объяснила поиск убежища в России.