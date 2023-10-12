Главный редактор RT призывает к убийству «бешеных животных» из-за гибели белгородской девочки

Маргарита Симоньян, являясь главным редактором RT, дала свой комментарий, который касается смерти 2-х взрослых и одного ребенка из-за падения беспилотного летательного аппарата в городе Белгород. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что девочка, которая ходила в детсад, находящийся на окраине города, стала жертвой агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. Она погибла ночью в четверг, двенадцатого октября 2023 года, под обломками украинского БПЛА вместе со своими дедушкой и бабушкой.

Симоньян также упомянула маму погибшей, которая, «возможно, не знает, что этот самый украинский беспилотник убил ее дочь и родителей».

«Те, кто отдает такие приказы - бешеные животные. А бешеных животных приходится отстреливать. Из соображений милосердия по отношению к людям», – написала главный редактор RT на своей странице в социальных сетях.

Ранее мы уже писали о том, что Симоньян прокомментировала речь президента РФ Владимира Путина на «Валдае» в эфире отечественного телеканала «Россия 1». Также она заявила, что России чужды имперские амбиции.