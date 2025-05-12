Главный редактор RT Симоньян получила повестку прибыть в суд в Киеве

Маргарита Симоньян, главный редактор издания Russia Today, получила извещение о необходимости прибыть в суд в Киеве 19 июня. Она сама об этом рассказала в собственном телеграм-канале.

По утверждению журналистки, ей прислали извещение о том, что она обязана прибыть в киевский суд 19 июня. В связи с этим Симоньян назвала очень оптимистичным настрой украинских властей.

«Не уверена, что мы к лету возьмем Киев. Но если возьмем, то, конечно, явлюсь. Я уважаю наши российские суды», — указала она.

Ранее Симоньян призналась, что хотела уехать на спецоперацию из-за клинической смерти ее супруга Тиграна Кеосаяна. По ее словам, она была готова оставить детей на попечение сестер и уехать на СВО, лишь бы справиться с болью. При этом главред RT отметила, что теперь не собирается делать такой шаг и остается ради детей, которые очень ждут отца домой.