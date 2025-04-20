Симоньян призналась в желании уйти на СВО из-за клинической смерти мужа

Ведущая рассказала, что винила себя в случившемся, когда не могла быть рядом с супругом в больнице. В учреждении ей казалось, что ситуация под наблюдением и контролем, но стоило ей уехать, как дома приходилось переживать самые разные эмоции и быть в неведении. По ее словам, она была готова оставить детей на попечение сестер и уехать на СВО, лишь бы справиться с болью.

«Я решила, что если эта кома и такая тяжелая ситуация… я уеду на СВО, потому что я не могу больше жить <...> Мне-то будет легче, меня грохнут на второй день», — сообщила Маргарита Симоньян в ходе программы, трансляция которой велась на телеканале «Россия 1».

Симоньян добавила, что обсуждает происходящее с матерью Кеосаяна, они друг друга поддерживаются в непростой период. При этом главред RT отметила, что на СВО теперь не собирается и осталась ради детей, которые очень ждут отца домой.

Напомним, что 8 января Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. По словам Симоньян, у мужа были проблемы с сердцем, также он перенес два инфаркта.

Ранее главред RT Симоньян рассказала о тяжелом состоянии своего мужа.