Главный строитель дирижаблей в России Кирилин умер из-за онкологии

Скончался Александр Кирилин, ведущий специалист в области дирижаблестроения в России. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Согласно данным канала, он боролся с онкологическим заболеванием.

Утром 27 января ему вызывали скорую помощь, но он отказался от госпитализации. Уже вечером он ушел из жизни. Александр Кирилин приобрел славу как главный пропагандист дирижаблей и занимал должность президента и главного конструктора АО «Аэростатика».

До начала специальной военной операции он разрабатывал проекты для создания сверхтяжелых аэростатов с двигателями, которые могли бы задействоваться для транспортировки нефтяного оборудования в отдаленные регионы Сибири.

На сегодняшний день его дирижабли применяются для передачи радиосигналов и наведения вооружения в зоне специальной военной операции.

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