Главный судебный пристав России Аристов вручил Кадырову медаль

Глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову ведомственную медаль «За вклад в развитие ФССП». Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Минувшим днем, в четверг, 28 ноября, Кадыров в Грозном встретился с Аристовым. Темами для обсуждения стали деятельность УФССП по Чечне, а также специальная военная операция на Украине, в которой руководство Чечни принимает активное участие.

«В завершение встречи Дмитрий Васильевич вручил мне ведомственную медаль „За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов“. Я в свою очередь подарил ему памятную картину», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадыров назвал«виновного» в распространении слухов о северокорейских военных на Украине.