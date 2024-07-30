Главный сырный фестиваль пройдет в Подмосковье на этой неделе

В эту пятницу в деревне Дубровское под Истрой пройдет традиционный сырный фестиваль, в рамках которого 280 участников со всей России представят свою фермерскую продукцию. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что из Подмосковья ожидается наибольшее число участников — 97. Посетители смогут попробовать и приобрести различные виды сыра, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мед, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и не только. Фермеры и сельхозтоваропроизводители в рамках мероприятия смогут получить консультацию специалистов Управления развития торговли областного Минсельхозпрода, а также ГКУ МО «Центр Агропромышленного Развития».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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