Главный врач флагманской поликлиники Сахалина подает в отставку

В министерстве здравоохранения Сахалинской области объявили о кадровой ротации в одном из ключевых медучреждений региона.

Главный врач Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Алексей Ефимов уходит в отставку по собственному желанию. Это учреждение считается флагманом в сфере первичной медико-санитарной помощи на Сахалине.

Под руководством Ефимова поликлиника значительно преобразилась: была проведена масштабная модернизация оборудования, а также построены новые корпуса в центре города и в районе Дальнее. Медицинское учреждение стало пилотной площадкой для внедрения современных стандартов обслуживания и принципов бережливого производства, ориентированных на удобство пациентов.

На текущий момент перед коллективом стоят стратегические задачи по дальнейшему развитию диагностических возможностей и оптимизации лечебных процессов. Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на заместителя главного врача по лечебной работе Евгения Порешнева, который хорошо знаком со всеми внутренними процессами.

Ранее сообщалось, что главврач устроил стрим из Одинцовского роддома в честь рекорда — 3050 родов.