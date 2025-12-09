Рекорд года: радостный стрим главврача из Одинцовского роддома стал вирусным

Достижения в сфере здравоохранения теперь можно отмечать не только официальными отчетами, но и вирусными роликами, что блестяще доказал главный врач Одинцовского родильного дома Нарт Фарук Кунешко, передает REGIONS .

Главрач лично провел для подписчиков в соцсетях стрим-экскурсию по учреждению, в котором к началу декабря было принято уже 3050 родов. Эта цифра не только стала внутренним рекордом, но и вывела роддом на первое место в Подмосковье по выполнению плана. В неформальном видео, ставшем хитом, Кунешко, напевая мелодию и шутливо общаясь с сотрудниками, с гордостью объявил: «Мы — рекордсмены в Московской области!»

Как пояснили в самом учреждении, такие показатели — результат комплексной работы. Это и растущее доверие рожениц, и системные улучшения: от внедрения современных медицинских практик до повышения комфорта.

Роддом предлагает будущим мамам широкий спектр услуг, включая индивидуальные родовые залы, возможность партнерских родов, всестороннюю поддержку грудного вскармливания и программу ранней выписки.

Таким образом, стрим главврача стал не просто веселым отчетом, а креативным пиар-ходом, который в человечном формате донес до аудитории ключевую мысль: за сухими цифрами рекорда стоит слаженная работа коллектива и современные условия, созданные для семей.

