Главред RT Симоньян рассказала о тяжелом состоянии своего мужа

Муж журналистки Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом она сама рассказала во время телепередачи, которая вышла на канале «Россия».

По словам главного редактора портала RT, в молодости она была очень счастлива, что у нее есть такой муж, как Кеосаян, который ее всегда поддерживал. Затем он заболел, и помощь и поддержка уже потребовались ему самому. Он страдает от проблем со здоровьем уже много лет.

«Люди всегда задают себе вопрос: «Почему именно со мной?» А с кем? Теперь вот так: прими и живи», — укала она.

В ходе программы Симоньян не смогла сдержать слезы.

Ранее уже рассказывалось об истории совместной жизни этой пары. В январе 2025 года стало известно, что Кеосаян впал в кому из-за проблем с сердцем. После этого Симоньян попросила своих подписчиков молиться за супруга.