Главреда «КВН ТВ» Маслякову оштрафовали из-за Макаревича* со Слепаковым*

Главред «КВН ТВ» Светлана Маслякова, супруга скончавшегося месяц назад многолетнего ведущего Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова, выплатит 4 тыс. рублей за то, что на руководимом ею канале неоднократно крутили выпуски с иноагентами: музыкантом Андреем Макаревичем и юмористом Семеном Слепаковым, не указывая на их нынешний статус.

Как следует из материалов Таганского райсуда Москвы, которые приводит RT, юмористическая зарисовка с участием Слепакова без указания того, что он иностранный агент, была, в частности, в июне. В том же месяце «КВН ТВ» транслировал программу «Вне игры» с Макаревичем*.

8 октября суд вынес решение оштрафовать Светлану Маслякову.

Ранее мы писали, что музыкант-иноагент Андрей Макаревич согласился помогать ВСУ во время пранка Вована и Лексуса и пожелал Киеву победы в СВО.

* — включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.