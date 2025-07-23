Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки в составе группы лиц

Главному редактору издания телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и его коллеге Татьяне Лукьяновой предъявлено обвинение в даче взяток в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ), передает ТАСС. Оба отвергают эти обвинения, а их защита называет уголовное преследование давлением на журналистскую деятельность.

Как пишет сама Baza, утром, 22 июля, силовики с применением силы ворвались в квартиру Трифонова. Как рассказали соседи журналиста, они услышали крики и требования дать пароль от телефона с угрозами пыток.

Сам Трифонов, находясь в наручниках, просил вызвать полицию. Адвоката Алексея Михальчика допустили к нему только через 14 часов после задержания.

Следствие утверждает, что Трифонов организовал систему передачи денег полицейским из Краснодарского и Красноярского краев, а также Белгородской области за предоставление служебной информации. При этом среди получателей средств фигурируют две женщины (74 и около 30 лет), которых обвиняемые, как они утверждают, не знают.

Правоохранительные органы подтвердили задержание трех полицейских из указанных регионов по подозрению в превышении должностных полномочий. В МВД заявили, что офицеры передавали информацию ограниченного доступа.

Защита журналистов настаивает на том, что все финансовые транзакции были связаны исключительно с оплатой информации о светских и спортивных событиях для канала «Мутко против», которым владеет Трифонов. Расследование дела продолжается.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подробно описало хронологию задержания журналистов Baza, а также противоправные действия, которые им приписывают правоохранители.