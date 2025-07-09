Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья выдворили из России

Эльшан Ибрагимов, возглавлявший азербайджанскую диаспору в Подмосковье, будет депортирован из России. По данным Baza, экс-лидер ждет рейс в аэропорту Шереметьево.

Решение о лишении гражданства было принято несколько дней назад на основании нарушений миграционного законодательства. По данным источника канала, выдворение Эльшана Ибрагимова запланировано на вечерний рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Баку. В настоящее время он находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Ибрагимов, долгое время представлявший интересы азербайджанской общины Московской области, пообещал дать развернутые комментарии после прибытия в Азербайджан.

Отметим, что официальные органы информацию о депортации пока не подтверждали.

Ранее в МИД РФ заявили, что был согласован доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам РФ.