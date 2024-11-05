Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по обвинению в многомиллионной взятке

Заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова арестовали из-за обвинения в причастности к получению взятки. Об этом СК РФ сообщает в своем телеграм-канале.

Из публикации следует, что расследованием уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), занимаются сотрудники СК по Тульской области.

Сотрудники ведомства придерживаются мнения, что фигурант дела, будучи замначальника, а после и начальником государственных учреждений, с 2014 по 2021 год через третье лицо получал деньги от главы ООО «С-ДСУ 111». Все трое задержаны. Фигурантам предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось о том, что общая сумма взятки составила 74 млн руб.