Главу ДНР Пушилина приговорили на Украине к 15 годам

Главу ДНР Дениса Пушилина приговорили к 15 годам заочно на Украине. Об этом говорится в сообщении в официальном канале генпрокурора Украины 27 декабря.

В заявлении ДНР называется как «так называемая республика», а самого Пушилина обвиняют в том, что он, якобы, посягнул на неприкосновенность и целостность страны, а также в коллаборационной деятельности.

Основной же «проблемой» в офисе Генпрокурора Украины называют то, что именно Денис Пушилин инициировал референдум о присоединении ДНР к России. При этом для Украины это не первые заочные обвинения подобного рода.