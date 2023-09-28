Главу городского округа Дубна избрали в Московской области

Максим Тихомиров стал главой городского округа Дубна, сообщили в областном Министерстве территориальной политики.

В ведомстве уточнили, что главу муниципального образования избрали на заседании Совета депутатов.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Дубна избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.