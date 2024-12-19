Министр иностранных дел Латвии Байба Браже была крайне возмущена, что подвозивший ее в Риге водитель такси говорил с ней исключительно на русском языке. Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Проведенное время поездки по Риге Браже назвала кошмарным и пожаловалась на русскоязычного таксиста к агрегатору Bolt, потребовав там разъяснить ей произошедшую ситуацию.

«Компания в свою очередь сообщила, что водитель такси, подвозивший Браже, — беженец с Украины, который не знает латышского», — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница администрации частично освобожденного от украинских боевиков города Курахово в ДНР Алина призналась, что на гуманитарную помощь, которая поступала туда последнее время, могли рассчитывать только «свидомые украинцы». Как поведала девушка, там горожанам, что составляли заявления на гуманитарную помощь на русском языке, Кураховская горадминистрация отказывала в ее выдаче.