Главу Министерства внутренней безопасности США доставили на скорой в больницу в Вашингтоне

Министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки Кристи Ноэм была доставлена в медицинское учреждение, как стало известно от источников телекомпании CNN.

Согласно информации, полученной от источника, во вторник, 17 июня, Ноэм была госпитализирована в больницу Вашингтона на машине скорой помощи.

Информация о состоянии Кристи Ноэм на данный момент отсутствует. По сведениям, полученным от источника, близкого к ситуации, Ноэм находится в больнице, находится в сознании и поддерживает контакт со своей охраной.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 во время саммита приняли заявление о поддержке безопасности Израиля. Они призвали как можно скорее разрешить иранский кризис и обеспечить стабильность на Ближнем Востоке. В этом заявлении также написано, что защита мирного населения в ближневосточном регионе должна стать одной из важных составляющих всех дальнейших действий.