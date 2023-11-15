Главу петербургской «банды азербайджанцев» Турала экстрадировали в Россию

Так называемый глава «азербайджанской банды» Турал Мамедов был экстрадирован в Россию. Об этом сообщили в официальном канале Генпрокуратуры России 15 ноября.

Мамедова, по данным пресс-службы ведомства, собираются привлечь по части 2 статьи 213 и части 2 статьи 282 УК РФ. Сейчас в отношении блогера избрана мера пресечения – его поместили под стражу.

Напомним, что «банда азербайджанцев» терроризировала жителей Петербурга, избивая первый встречных и снимая все это на видео. Такой вот у группировки был контент – подростки хотели монетизации. Все ее и получили – большая часть участников группировки найдена, вот только Турал скрылся в Азербайджане. Его объявляли в международный розыск, и вскоре по запросу России экстрадировали.