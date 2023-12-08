Главу Ступино назначили временно исполняющим обязанности председателя Совета муниципальных образований Подмосковья

В ведомстве уточнили, что соответствующее решение было принял Президиум Совета. В его состав входят наиболее авторитетные руководители органов местного самоуправления всех типов муниципальных образований региона. Мужальских стал членом Президиума в 2021 году после того, как вступил в должность главы Ступино. Отметим, что ассоциацию «Совет муниципальных образований Московской области» создали в 2006 году, ее членами являются все муниципалитеты Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.