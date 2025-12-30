Главу таджикской диаспоры Прикамья лишили гражданства России и выслали на полвека

Лидера таджикской диаспоры в Пермском крае Сайфиддина Одинаева лишили российского гражданства и депортировали из страны с запретом на въезд в течение 50 лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Основанием для такой меры стали «действия, создающие угрозу национальной безопасности России».

Впервые Одинаев попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2013 году. Тогда ему предъявили обвинения в вымогательстве и грабеже, совершенных в отношении его земляка Бехруза Шоева. Последний сам являлся фигурантом уголовного дела об обороте наркотических веществ.

В ходе судебного разбирательства Шоев рассказал, что после задержания его доставили к Одинаеву, который пообещал помочь закрыть уголовное дело в обмен на взятку в размере 600 тыс. руб., а также забрал у него мобильный телефон.

Несмотря на показания потерпевшего, суд в итоге оправдал Одинаева по эпизоду, связанному с вымогательством. Однако он был признан виновным в грабеже и приговорен к 11 месяцам лишения свободы.

С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе (СИЗО), отбывать наказание в колонии лидеру диаспоры пришлось всего около трех месяцев, после чего он вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что скандальному блогеру Арсену Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма.