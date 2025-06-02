Главврач больницы в Москве рассказал о погибшем специалисте при крушении поезда

Фото: [ Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа/Медиасток.рф ]

В результате крушения поезда в Брянской области погибла Виолетта — врач выездной службы детского хосписа «Дом с маяком». О ней подробнее рассказал RT главный врач организации Григорий Климов.

Погибшей было 32 года. По словам Климова, более трех лет врач помогала тяжелобольным детям, страдающим онкологическими и генетическими заболеваниями. Это не меньше 50 безнадежно тяжелобольных малышей.

«Вела эти семьи и этих детей, чтобы они жили качественно, боролась с их мучительными симптомами. Чтобы любой ребенок мог гулять и не чувствовал боли», — добавил Климов.

Коллеги отмечают, что Виолетта продолжала работать до шестого месяца беременности, а четыре месяца назад ушла в декрет после рождения второго сына.

Трагедия оставила сиротами двух мальчиков — четырехмесячного и семилетнего. Дети в настоящее время находятся под наблюдением врачей в Клинике доктора Рошаля в Москве. Коллеги погибшей организовали сбор средств для семьи Виолетты — за первые сутки поступило свыше двух миллионов рублей.

Ранее выжившие пассажиры при крушении в Брянской области рассказали о жутком ЧП.