Выжившие пассажиры рассказали подробности о крушении поезда в Брянской области

Пострадавшие во время подрыва моста в Брянской области рассказали, как пережили катастрофу и поделились деталями ЧП. С выжившими пассажирами пообщались журналисты KP.RU.

Пассажиры описали момент катастрофы как внезапный удар. В третьем вагоне одна женщина получила ушибы, упав с нижней полки, а в соседнем купе мужчина при падении травмировал ребенка.

«От этого удара пролетел через полвагона. Но чудом не пострадал. Взрыва я не слышал. Это был жуткий металлический лязг. Жалко людей, которые были в первых вагонах. Там много тяжелых…», — рассказал собеседник.

Пассажиры отметили, что эвакуацию организовали оперативно: всех автобусами доставили в Брянск, затем отправили в Москву резервным составом. Шестерых с травмами позвоночника госпитализировали прямо с Киевского вокзала.

Страховая компания начала прием заявлений от пострадавших. РЖД выплатит родственникам погибших по 2,2 млн рублей и обеспечит бесплатный проезд к месту происшествия. Пострадавшие смогут пройти лечение в ведомственных медучреждениях.

Следственный комитет взял расследование под особый контроль, возбуждено дело о теракте.

Ранее Мария Захарова заявила, что трагедия в Брянской области объединила страну.