Главврач Николаевской больницы в Петербурге оказался под следствием
Фонтанка.Ру: у главврача Николаевской больницы в Петербурге прошли обыски
Согласно информации, полученной «Фонтанкой» 6 октября, в Санкт-Петербурге прошли обыски у Дмитрия Решетника, который является главным врачом Николаевской больницы.
Следственные мероприятия проводились как в жилище главврача, так и в его рабочем кабинете. По сведениям на сегодняшнее утро, Дмитрий Решетник продолжает исполнять свои обязанности, находясь на рабочем месте.
Ранее сообщалось, что в кабинете ушедшего в отставку вице-губернатора Кубани прошли обыски.