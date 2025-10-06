Главврач Николаевской больницы в Петербурге оказался под следствием

Согласно информации, полученной «Фонтанкой» 6 октября, в Санкт-Петербурге прошли обыски у Дмитрия Решетника, который является главным врачом Николаевской больницы.

Следственные мероприятия проводились как в жилище главврача, так и в его рабочем кабинете. По сведениям на сегодняшнее утро, Дмитрий Решетник продолжает исполнять свои обязанности, находясь на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что в кабинете ушедшего в отставку вице-губернатора Кубани прошли обыски.