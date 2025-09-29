В кабинете ушедшего в отставку вице-губернатора Кубани прошли обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в кабинете бывшего и. о. вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, который заявил об отставке накануне. Об этом сообщило РИА Новости.

В администрации Краснодарского края проходит операция силовиков. Они обыскивают кабинет Александра Власова, который до недавнего времени исполнял обязанности вице-губернатора. Как подтвердили источники в правоохранительных органах, следственные действия напрямую связаны с возбужденным уголовным делом в отношении самого экс-чиновника.

Интерес следствия к Власову проявился сразу после его неожиданной отставки. Он заявил о сложении полномочий, объяснив это решение уходом в зону специальной военной операции. Чиновник сделал это во время заседания расширенного совета атаманов. Теперь его заявление ставится под сомнение, а истинной причиной отставки считают начавшуюся проверку.

Ранее в российском регионе силовики накрыли массовое торжество на 620 человек.