Главврача больницы в Балашихе задержали за получение крупной взятки
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Правоохранители задержали главного врача Балашихинской больницы и депутата городского совета Балашихи Михаила Антипова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
В отношении Антипова возбуждено уголовное дело.
Как сообщает РИА Новости, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также он должен будет выплатить штраф.
Михаил Антипов возглавляет Балашихинскую больницу с 2015 года. Он имеет учетную степень кандидата медицинских наук. Кроме того, Антипов является заслуженным врачом РФ.
Ранее сообщалось о том, что силовики задержали главу уральского Дегтярска за получение крупной взятки.