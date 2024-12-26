Главврача больницы в Балашихе задержали за получение крупной взятки

Правоохранители задержали главного врача Балашихинской больницы и депутата городского совета Балашихи Михаила Антипова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

В отношении Антипова возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА Новости, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также он должен будет выплатить штраф.

Михаил Антипов возглавляет Балашихинскую больницу с 2015 года. Он имеет учетную степень кандидата медицинских наук. Кроме того, Антипов является заслуженным врачом РФ.

Ранее сообщалось о том, что силовики задержали главу уральского Дегтярска за получение крупной взятки.